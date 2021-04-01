Российская биатлонистка Ушкина не намерена отказываться от перехода в сборную Румынии

Российская биатлонистка Наталья Ушкина не планирует отказываться от перехода в сборную Румынии, сообщила спортсменка журналистам после победы в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

24-летняя биатлонистка после первой гонки на турнире сообщила, что со следующего сезона будет выступать в румынской сборной.

«Нет, меня не отговаривали (от перехода). Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь (остаться в сборной России). Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю», — сказала Ушкина.

В юношеском возрасте спортсменка привлекалась в сборную России для выступления на международных стартах.