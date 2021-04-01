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Майгуров считает, что согласовать переход Ушкиной в сборную Румынии будет непросто

13:05

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) может не одобрить переход российской спортсменки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.

Ранее 24-летняя спортсменка рассказала, что твердо решила перейти в национальную команду другой страны.

«Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто. Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у нее гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует ее переход», — цитирует Майгурова ТАСС.

IBU утвердит переход Ушкиной, если спортсменка предоставит доказательства тесной связи с новой страной.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11048175

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