Майгуров считает, что согласовать переход Ушкиной в сборную Румынии будет непросто
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) может не одобрить переход российской спортсменки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.
Ранее 24-летняя спортсменка рассказала, что твердо решила перейти в национальную команду другой страны.
«Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто. Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у нее гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует ее переход», — цитирует Майгурова ТАСС.
IBU утвердит переход Ушкиной, если спортсменка предоставит доказательства тесной связи с новой страной.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю