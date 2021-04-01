Латыпов озвучил задачи на подготовку к олимпийскому сезону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих задачах при подготовке к олимпийскому сезону.

«Меня все устраивает. Естественно, будут корректировки, будет собрание, на котором мы обсудим план подготовки. Надо провести общий анализ сезона, понять, чего нам не хватало, это позволит закрыть пробелы при подготовке к следующему сезону и выйти на еще более высокий уровень. Нужно стремиться к тому, чтобы быть конкурентоспособным в каждой гонке», — приводит ТАСС слова Латыпова.

Ранее 1 апреля Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года в Пекине (Китай).