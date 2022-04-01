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Сегодня, 09:37

Работу Шашилова в олимпийском сезоне признали удовлетворительной

Тренерский совет оценил работу старшего тренера Шашилова как удовлетворительную
Владимир Иванов
Обозреватель
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Тренерский совет, который проходит в Тюмени, оценил работу старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова как удовлетворительную.

Работа тренера мужской сборной России Каминского также признана удовлетворительной.

Тренерский совет оценил работу Шашилова как удовлетворительную большинством голосов (23 проголосовали за). Пять членов проголосовали за «неудовлетворительно».

Всего по регламенту могут быть две оценки — удовлетворительно или неудовлетворительно.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов по политическим причинам. IBU позже также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

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Тренерский совет СБР удовлетворительно оценил работу тренера мужской сборной России

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