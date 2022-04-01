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Сегодня, 09:25

Тренерский совет СБР удовлетворительно оценил работу тренера мужской сборной России

Работа тренера мужской сборной России Каминского признана удовлетворительной
Роман Шишов
Корреспондент
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Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) удовлетворительно оценил работу тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Об этом в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Тренерский совет оценил работу старшего тренера Юрия Каминского с его группой как удовлетворительную большинством голосов. 36 человек за при одном воздержавшемся», — написал Аверьянов.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов по политическим причинам. IBU позже также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.

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