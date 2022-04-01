Тренерский совет СБР удовлетворительно оценил работу тренера мужской сборной России
Работа тренера мужской сборной России Каминского признана удовлетворительной
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) удовлетворительно оценил работу тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Об этом в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
«Тренерский совет оценил работу старшего тренера Юрия Каминского с его группой как удовлетворительную большинством голосов. 36 человек за при одном воздержавшемся», — написал Аверьянов.
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов по политическим причинам. IBU позже также приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона.
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