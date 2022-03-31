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Сегодня, 15:30

Чемпионат России по биатлону: расписание соревнований и трансляций, результаты

В Тюмени стартовал открытый чемпионат России по биатлону
Читать «СЭ» в
Лучшие российсккие биатлонисты выступают в Тюмени.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
С 30 марта по 3 апреля в Тюмени проходит открытый чемпионат России-2022.

На старт выходят лучшие биатлонисты страны, также в соревнованиях принимают участие белорусские спортсмены. Среди российских звезд — олимпийские призеры Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Кристина Резцова и другие.

Прямые трансляции чемпионата России доступны в телеэфире и на сайте matchtv.ru, комментатор — Дмитрий Губерниев.

Открытый чемпионат России по биатлону: расписание трансляций и результаты соревнований

30 марта, среда

09.00. Мужчины. Спринт

1. Даниил Серохвостов (Россия) — 24.51,7 (1)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 42,9 (2)
3. Карим Халили (Россия) — 49,2 (1)
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1.03,3 (0)
5. Евгений Гараничев (Россия) — 1.03,9 (0)
6. Семен Сучилов (Россия) — 1.05,1 (2)
7. Роман Еремин (Россия) — 1.05,7 (2)
8. Максим Цветков Россия) — 1.13,0 (0)

12.30. Женщины. Спринт

1. Виктория Сливко (Россия) — 22.33,1 (1)
2. Елизавета Каплина (Россия) — отставание 8,7 (0)
3. Анастасия Гореева (Россия) — 13,6 (2)
4. Кристина Резцова (Россия) — 17,3 (3)
5. Лариса Куклина (Россия) — 51,4 (1)
6. Екатерина Носкова (Россия) — 54,1 (2)

31 марта, четверг

09.00. Сингл-микст

1. Екатерина Юрлова — Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 36.46,6 (0+3)
2. Виктория Сливко — Евгений Гараничев (Тюменская область-1) — отставание 26,9 (0+5)
3. Тамара Дербушева — Кирилл Бажин (Свердловская область) — 44,7 (0+4)
4. Кристина Резцова — Петр Пащенко (ХМАО-Югра 1) — 57,1 (1+8)
5. Лариса Куклина — Рустам Каюмов (ЯНАО) — 1.10,7 (2+7)
6. Любовь Калинина — Денис Таштимеров (Тюменская область-2) — 1.50,7 (1+12)

11.30. Смешанная эстафета

1. Белоруссия-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов) — 1:11.07 (1+8)
2. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — отставание 10,1 (0+7)
3. Московская область (Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов) — 12,8 (0+2)
4. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов) — 45,7 (1+11)
5. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) — 56,3 (1+5)
6. Удмуртия (Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов) — 2.16,8 (1+9)

2 апреля, суббота

09.00. Женщины. Эстафета

12.30. Мужчины. Масс-старт

3 апреля, воскресенье

09.00. Женщины. Масс-старт

11.00. Мужчины. Эстафета

Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
Эдуард Латыпов
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