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Сегодня, 14:30

Майгуров объяснил, почему некоторые российские биатлонисты находятся на самоподготовке

Георгий Скобликов
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему некоторые российские биатлонисты находятся на самоподготовке.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

— Некоторые наши топовые спортсмены, такие как Сливко и Буртасова, сейчас на самоподготовке. Почему им дали такую поблажку?

— С одной стороны, это было их желание. Они опытные спортсмены. С другой стороны, у нас не будет никаких критериев формирования команды, по крайней мере пока. Все будут участвовать в нашем календаре. Всех насильно загонять в команду не вижу смысла. Если ситуация изменится, то я за то, чтобы сборная России тренировалась в командах. Можно сделать поблажку на опытных спортсменов, которые уже что-то добились и могут тренироваться самостоятельно. Нет прецедентов, что кто-то из молодых не захотел тренироваться с командой. Все с удовольствием идут в команду. Все наши современные умы и технологии сконцентрированы в сборной команде России. С чемпионата России в Тюмени с Юрловой общения не было. Если бы Катя захотела, она бы вышла на связь.

— Какие были претензии к Максимову?

— Это надо спрашивать у спортсменов. Но не думаю, что там все дело в нем, это совокупность тех или иных факторов. Первый фактор в том, что еще в прошлом году нужно было создавать две группы для комфортной группы к Олимпийским играм. Когда есть полное доверие и взаимопонимание между спортсменом и тренером, можно достичь максимального результата. У нас спортсмены тоже думающие люди с опытом, они могут определить, насколько им комфортно работать с тем или иным специалистом. У нас есть выбор, с кем готовиться. Так что данная ситуация меня никак не напрягает. Я тоже работал с несколькими специалистами и самостоятельно. И во всей этой истории я взял на себя ответственность за принятие решение, чтобы кто-то готовился самостоятельно. Это Нигматуллина и Буртасова. А те же Серохвостов и Халили будут готовиться с женской командой. Моей целью является эффективность подготовки к сезону. У нас сейчас есть возможность сделать такие эксперименты.

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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