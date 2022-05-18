Майгуров объяснил, почему некоторые российские биатлонисты находятся на самоподготовке

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему некоторые российские биатлонисты находятся на самоподготовке.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

— Некоторые наши топовые спортсмены, такие как Сливко и Буртасова, сейчас на самоподготовке. Почему им дали такую поблажку?

— С одной стороны, это было их желание. Они опытные спортсмены. С другой стороны, у нас не будет никаких критериев формирования команды, по крайней мере пока. Все будут участвовать в нашем календаре. Всех насильно загонять в команду не вижу смысла. Если ситуация изменится, то я за то, чтобы сборная России тренировалась в командах. Можно сделать поблажку на опытных спортсменов, которые уже что-то добились и могут тренироваться самостоятельно. Нет прецедентов, что кто-то из молодых не захотел тренироваться с командой. Все с удовольствием идут в команду. Все наши современные умы и технологии сконцентрированы в сборной команде России. С чемпионата России в Тюмени с Юрловой общения не было. Если бы Катя захотела, она бы вышла на связь.

— Какие были претензии к Максимову?

— Это надо спрашивать у спортсменов. Но не думаю, что там все дело в нем, это совокупность тех или иных факторов. Первый фактор в том, что еще в прошлом году нужно было создавать две группы для комфортной группы к Олимпийским играм. Когда есть полное доверие и взаимопонимание между спортсменом и тренером, можно достичь максимального результата. У нас спортсмены тоже думающие люди с опытом, они могут определить, насколько им комфортно работать с тем или иным специалистом. У нас есть выбор, с кем готовиться. Так что данная ситуация меня никак не напрягает. Я тоже работал с несколькими специалистами и самостоятельно. И во всей этой истории я взял на себя ответственность за принятие решение, чтобы кто-то готовился самостоятельно. Это Нигматуллина и Буртасова. А те же Серохвостов и Халили будут готовиться с женской командой. Моей целью является эффективность подготовки к сезону. У нас сейчас есть возможность сделать такие эксперименты.