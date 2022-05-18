Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в биатлоне

Союз Биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом главы организаций объявили на совместной пресс-конференции в медиацентре «Матч».

Президент СБР Виктор Майгуров и председатель БФБ Андриан Цыбульский заявили о сотрудничестве биатлонных организаций.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

В марте биатлонисты из Белоруссии приняли участие в Открытом кубке СБР в Уфе.