Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:13

Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в биатлоне

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Союз Биатлонистов России (СБР) и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом главы организаций объявили на совместной пресс-конференции в медиацентре «Матч».

Президент СБР Виктор Майгуров и председатель БФБ Андриан Цыбульский заявили о сотрудничестве биатлонных организаций.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

В марте биатлонисты из Белоруссии приняли участие в Открытом кубке СБР в Уфе.

Биатлон
Виктор Майгуров
1
0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
ЦСКА расстреляли слухами, но некоторые из них — правда. Марио, Дзагоев и Березуцкие больше не в «армии»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов призвал подписывать контракты с каждым спортсменом в регионах после перехода Васнецовой

Виктор Майгуров поздравил СБР и БФБ с подписанием соглашения о сотрудничестве в биатлоне
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости