Майгуров о дебатах с Нуждовым: «Я ни в каких шоу не участвую»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который не поверил, что у него нет времени на дебаты с Алексеем Нуждовым.

Выборы президента СБР пройдут в конце июня 2022 года. На этот пост претендуют Майгуров и Нуждов.

— Что вы можете ответить Губерниеву, который не поверил, что у вас нет времени на дебаты с Нуждовым, так как вы посещали шоу на «Звезде»?

— Я ни в каких шоу не участвую. Сейчас не время для шоу из-за того, что происходит в мире, не время разводить дебаты. Все видят мою работу за два года, что-то еще кому-то доказывать я не вижу необходимости. Я делаю свою работу, как президент, хожу на работу каждый день. Планирую продолжить это делать. Участвовать в каких-либо шоу не планирую. Моя встреча тет-а-тет с Фетисовым была беседой двух спортсменов, двух профессионалов. Мы с ним знакомы много лет. Сейчас не время для шоу.