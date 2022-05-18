Майгуров: «Здорово, что будет возможность посоревноваться с белорусской командой. Она одна из сильнейших в мире»

Президент СБР Майгуров считает сборную Белоруссии по биатлону одной из сильнейших в мире

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о соперничестве российских и белорусских биатлонистов.

Сегодня, 18 мая, СБР и Белорусская федерация биатлона (БФБ) подписали соглашение о сотрудничестве.

— Что будет, если на Кубке Содружества белорусы снова обыграют россиян, как на Открытом кубке СБР в Уфе?

— Там была другая ситуация. У нас после ОИ многие спортсмены меньше времени уделяли тренировкам. Белорусы, не заезжая домой, уехали в Австрию и там полноценно готовились. Сейчас спортсмены, готовясь к этим соревнованиям, понимают, что Белоруссия — серьезные соперники. Здорово, что будет возможность посоревноваться с белорусской командой. Она сегодня одна из сильнейших в мире.

— Как будет сосуществовать Кубок Содружества и возможная Спартакиада?

— Соревнования среди сильнейших по зиме запланированы на 2024 год. Все будет синхронизировано в календаре. Есть идея возродить Спартакиаду, которая была раньше. Как она будет называться — без разницы. Важно понимать, кто там будет участвовать.

— Это будет альтернатива международному сезону?

— Нет. Все сильнейшие будут участвовать в международном сезоне, это не обсуждается. Сегодня мы действуем в рамках существующей действительности.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации до следующего уведомления.

В марте биатлонисты из Белоруссии приняли участие в Открытом Кубке СБР в Уфе.