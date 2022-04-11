Подчуфарова не верит в возможность смены гражданства российских биатлонистов

Призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова рассказала, что не верит в возможность массовой смены гражданства российских биатлонистов. В данный момент наши спортсмены не имеют возможности выступать на международных соревнованиях.

— Я думаю, это невозможно, — сказала Подчуфарова. — Даже я застала момент, когда сильно ужесточили правила переходов. А сейчас, под влиянием политической ситуации, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из стран даст нашему спортсмену гражданство, а Международный союз биатлонистов это одобрит. Так массово, как это было в последние годы, переходы точно не будут происходить.

Полная версия интервью с Подчуфаровой — скоро на сайте «СЭ».