Подчуфарова считает, что в условиях изоляции будут побеждать более богатые регионы

Призер чемпионата мира Ольга Подчуфарова рассказала, как российский биатлон может существовать, если международная изоляция продлится. В данный момент наши спортсмены не имеют возможности выступать на международных соревнованиях.

— Тут будут влиять очень много факторов, — сказала Подчуфарова. — Например, спортсмены из сборной команды привыкли зарабатывать на призовых на этапах Кубка мира. Это очень заметный заработок. На Кубке или чемпионате России я за всю карьеру не получила ни копейки. Даже когда была в хорошей форме и побеждала. Если так и останется, не исключено, что кто-то со временем просто потеряет мотивацию и задумается о другой профессии. Есть еще вопрос обмена тренерскими методиками, системами подготовки, технологиями. Это всегда давало толчок к развитию. Не случайно ведь мы прибегали к услугам иностранных специалистов.

— А как быть с проблемой качественного инвентаря?

— Катастрофа в том, что это может сказываться и на результатах российских стартов. Более богатые регионы будут иметь возможность приобретать дорогой инвентарь в нужном количестве. Это ведь не только палки, но и лыжи, смазка, патроны. А оружие ведь тоже нуждается в качественном сервисе. Если изоляция продлится достаточно долго, разрыв в этом плане между регионами будет расти. И тогда объективной картинки на соревнованиях мы не получим. Кто богаче или кто имел лучшие запасы — тот и выиграет.

Полная версия интервью с Подчуфаровой — скоро на сайте «СЭ».