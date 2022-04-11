Тренер Норицын возвращается в Россию и будет работать с Кристиной Резцовой

Известный специалист Виталий Норицын в новом сезоне станет личным тренером лучшей российской биатлонистки Кристины Резцовой. Об этом Betonmobile.ru сообщил коллега Норицына Александр Касперович.

«Виталий занимался подготовкой Кристины уже в нынешнем сезоне. Сначала дистанционно, потом на этапах Кубка мира — в более плотном режиме. Это очень грамотный специалист, который должен работать в российской сборной», — рассказал Касперович.

Ранее Касперович заявил, что вместе с коллегой заканчивает работу в сборной Болгарии. Контракты у обоих специалистов истекают 30 апреля.