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Сегодня, 13:57

Тренер Норицын возвращается в Россию и будет работать с Кристиной Резцовой

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный специалист Виталий Норицын в новом сезоне станет личным тренером лучшей российской биатлонистки Кристины Резцовой. Об этом Betonmobile.ru сообщил коллега Норицына Александр Касперович.

«Виталий занимался подготовкой Кристины уже в нынешнем сезоне. Сначала дистанционно, потом на этапах Кубка мира — в более плотном режиме. Это очень грамотный специалист, который должен работать в российской сборной», — рассказал Касперович.

Ранее Касперович заявил, что вместе с коллегой заканчивает работу в сборной Болгарии. Контракты у обоих специалистов истекают 30 апреля.

Источник: https://betonmobile.ru/biatlonnyiy-trener-noritsyin-vozvrashhaetsya-v-rossiyu-i-budet-rabotat-s-kristinoy-reztsovoy
Сборная России по биатлону
Александр Касперович
Виталий Норицын
Кристина Резцова
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