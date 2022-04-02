Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:19

Майгуров заявил, что чемпионат России по биатлону в Тюмени проходит на уровне Кубка мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением об организации чемпионата России-2022.

«Уже традиции здесь есть, и сегодняшний уровень — это уровень Кубка мира, чемпионата мира. Я хотел бы еще раз поблагодарить все службы, оргкомитет работает именно на этом уровне. И телевизионная картинка достойная, и к организации вопросов нет. Логично, что самое важное соревнование по биатлону проходит в Тюмени», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени с 28 марта по 4 апреля.

Напомним, что IBU приостанавил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Источник: https://tass.ru/sport/14261911
Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
0

Читайте также

Непряева стала «рюкзаком» и выиграла марафон за счет хитрости. Пятое золото лучшей лыжницы мира на чемпионате России
«Ростов» — «Нижний Новгород»: где смотреть трансляцию и во сколько начало
«Крылья Советов» — «Уфа»: Зиньковский, Сарвели, Иванов и Агаларов сыграют с первых минут
«Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат». Рассказ чемпионки России из села на 300 человек
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская биатлонистка Батманова рассказала о поддержке Симона Фуркада на соревнованиях в Америке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости