Майгуров заявил, что чемпионат России по биатлону в Тюмени проходит на уровне Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением об организации чемпионата России-2022.

«Уже традиции здесь есть, и сегодняшний уровень — это уровень Кубка мира, чемпионата мира. Я хотел бы еще раз поблагодарить все службы, оргкомитет работает именно на этом уровне. И телевизионная картинка достойная, и к организации вопросов нет. Логично, что самое важное соревнование по биатлону проходит в Тюмени», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени с 28 марта по 4 апреля.

Напомним, что IBU приостанавил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.