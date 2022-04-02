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Сегодня, 12:07

Российская биатлонистка Батманова рассказала о поддержке Симона Фуркада на соревнованиях в Америке

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала о поддержке француза Симона Фуркада во время чемпионата мира среди юниоров.

«Симон Фуркад всегда нас поддерживал. Когда все это началось, он подходил, извинялся, хотя никаких предпосылок на то, что нас отстранят еще не было. Мы в последнюю очередь об этом думали. Нам не хватило всего дня, чтобы пробежать эстафету, с которой нас сняли. Он совершил классный поступок, потому что понимал, что мы не при чем.

Еще, когда мы приехали на первую тренировку нас попросили заклеить все флаги, а вместо «Россия» было написано NAR (нейтральные спортсмены России). Потом мы приехали на тренировку во второй раз и нашли флаг, который он для нас сделал. Он успел провисеть всего день, пока его не увидели организаторы, но нам было очень приятно, что кто-то нас понимает и поддерживает", — приводит слова Батмановой Metaratings.ru.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiyskaya-biatlonistka-batmanova-rasskazala-o-podderzhke-simona-furkada-1236139/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Симон Фуркад
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