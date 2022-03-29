Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:19

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России в организации

Международный союз биатлонистов приостановил членство СБР
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Фото Global Look Press

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации, информирует ТАСС со ссылкой пресс-службу IBU.

«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.

17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и БФБ, национальные организации были проинформированы о решении IBU.

Тогда в IBU подчеркнули, что у федераций есть семь дней, чтобы отреагировать, после чего исполком примет окончательное решение о приостановке членства, которое будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU в сентябре 2022 года.

Напомним, что российских биатлонистов еще раньше лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили о намерении оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/14211149
25
18
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате России по биатлону

Алексей Нуждов отреагировал на решение IBU приостановить членство СБР в организации
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости