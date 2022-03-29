IBU приостановил членство Союза биатлонистов России в организации

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации, информирует ТАСС со ссылкой пресс-службу IBU.

«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.

17 марта IBU начал процедуру отстранения СБР и БФБ, национальные организации были проинформированы о решении IBU.

Тогда в IBU подчеркнули, что у федераций есть семь дней, чтобы отреагировать, после чего исполком примет окончательное решение о приостановке членства, которое будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU в сентябре 2022 года.

Напомним, что российских биатлонистов еще раньше лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили о намерении оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.