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Сегодня, 14:22

Лобастов назвал клубную лигу новой ветвью развития биатлона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Никита Лобастов, занявший третье место в мегамасс-старте на этапе Кубка международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске, поделился впечатлениями от соревнований.

«Сегодня трасса была очень хорошая. Подморозило, появилось хорошее скольжение и очень приятно бежалось. Я получил удовольствие. Наверное, можно сказать, что это была очень важная контрольная тренировка. Я к этому отношусь так, потому что это первый старт в сезоне. Не знал, что ждать от себя и соперников, поэтому старался максимально качественно отработать на рубеже и на трассе. Результат показал, что у меня сегодня все получилось. Считаю, что такие старты нужны. Это новая ветвь развития биатлона, которая нам очень интересна. Неоднократно отмечалось, что здесь хорошие призовые. Это большой шаг вперед. Важно, что мы находимся здесь почти месяц, хорошо знаем и чувствуем трассу. В этом плане нам было полегче. Подготовка в целом подошла хорошо, хоть нас немного зацепил простудный вирус, но сегодня наша команда показала хороший результат», — приводит слова Лобастова Metaratings.ru.

Российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на первом этапе Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Источник: https://metaratings.ru/news/lobastov-klubnaya-liga-eto-novaya-vetv-razvitiya-biatlona-kotoraya-nam-interesna-306777/
Биатлон
Никита Лобастов
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