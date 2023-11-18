Гореева победила в масс-старте масс-старт первого этапа Международной лиги клубного биатлона

Анастасия Гореева победила на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Спортсменка допустила 2 промаха и показала итоговое время 34 минуты 14,4 секунды.

В тройку попали Анна Сола из Белоруссии, которая отстала от победительницы на 5,4 секунды, допустив 3 промаха и Елизавета Каплина +14,3 секунды при двух промахах.

Кубок Международной лиги клубного биатлона

Первый этап, Ханты-Мансийск

Женщины

Масс-старт

1. Анастасия Гореева — 34.14,4 (2)

2. Анна Сола (Белоруссия) — 5,4 (3)

3. Елизавета Каплина — 14,3 (2)

4. Анастасия Гришина — 42,3

5. Полина Шевнина — 1.07,1

6. Владислава Гаврилова — 1.30,2

7. Алина Кудисова — 1.43,9

8. Анастасия Зырянова — 1.48,9

9. Ксения Шнейдер — 2.00,7

10. Кристина Резцова — 2.03,3

Российских биатлонистов не остановили нападки IBU. Клубная лига стартует в Ханты-Мансийске