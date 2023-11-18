Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:40

Гореева победила в масс-старте масс-старт первого этапа Международной лиги клубного биатлона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Гореева.
Фото Соцсети

Анастасия Гореева победила на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Спортсменка допустила 2 промаха и показала итоговое время 34 минуты 14,4 секунды.

В тройку попали Анна Сола из Белоруссии, которая отстала от победительницы на 5,4 секунды, допустив 3 промаха и Елизавета Каплина +14,3 секунды при двух промахах.

Кубок Международной лиги клубного биатлона

Первый этап, Ханты-Мансийск

Женщины

Масс-старт

1. Анастасия Гореева — 34.14,4 (2)

2. Анна Сола (Белоруссия) — 5,4 (3)

3. Елизавета Каплина — 14,3 (2)

4. Анастасия Гришина — 42,3

5. Полина Шевнина — 1.07,1

6. Владислава Гаврилова — 1.30,2

7. Алина Кудисова — 1.43,9

8. Анастасия Зырянова — 1.48,9

9. Ксения Шнейдер — 2.00,7

10. Кристина Резцова — 2.03,3

Российских биатлонистов не остановили нападки IBU. Клубная лига стартует в Ханты-Мансийске

Биатлон
Анастасия Гореева
Анна Сола
Елизавета Каплина
5
6
Читайте также
«Челси» и «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ? Как относиться к подобным новостям
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
Киллер Ореховской ОПГ Пустовалов выйдет на свободу 18 ноября после 24 лет тюрьмы
В Москве подросток упал с высоты 12-го этажа на припаркованную машину
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халили выиграл масс-старт первого этапа Международной лиги клубного биатлона

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости