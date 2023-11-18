Гореева победила в масс-старте масс-старт первого этапа Международной лиги клубного биатлона
Анастасия Гореева победила на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Спортсменка допустила 2 промаха и показала итоговое время 34 минуты 14,4 секунды.
В тройку попали Анна Сола из Белоруссии, которая отстала от победительницы на 5,4 секунды, допустив 3 промаха и Елизавета Каплина +14,3 секунды при двух промахах.
Кубок Международной лиги клубного биатлона
Первый этап, Ханты-Мансийск
Женщины
Масс-старт
1. Анастасия Гореева — 34.14,4 (2)
2. Анна Сола (Белоруссия) — 5,4 (3)
3. Елизавета Каплина — 14,3 (2)
4. Анастасия Гришина — 42,3
5. Полина Шевнина — 1.07,1
6. Владислава Гаврилова — 1.30,2
7. Алина Кудисова — 1.43,9
8. Анастасия Зырянова — 1.48,9
9. Ксения Шнейдер — 2.00,7
10. Кристина Резцова — 2.03,3
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