Логинов признался, что призовой фонд клубной лиги его не мотивировал

Чемпион мира и призер Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов прокомментировал свое выступление в мегамасс-старте на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Хорошее качественное соревнование сегодня прошло. Не могу сказать ничего плохого или хорошего. Надо понимать, что это уже соревнование, а не контрольная тренировка. Приехали практически все сильнейшие, поэтому это полноценные старты. Призовой фонд меня не мотивировал. Для меня это не было основной причиной здесь выступать. Не ставил перед собой задачи прыгнуть выше головы. Прекрасно понимал, что не готов к хорошим местам на этих стартах и рад, что получилось отработать как на рубеже, так и по моей скорости на трассе. Пока тяжело, но морально я готов к этому. Буду пытаться выступать по максимуму. Здесь трасса для меня очень хорошо знакома. Никаких сюрпризов не было. Пришлось привыкать к морозу, потому что ниже минус двух-трех градусов мы в этом году пока не видели», — приводит слова Логинова Metaratings.ru.

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