Российская биатлонистка Лариса Куклина сделала прививку от коронавируса.

«На этом межсборье привилась от Covid-19. Никого не агитирую и не призываю! Решайте сами (название вакцины не скажу).

В течение зимы наблюдала, как некоторые спортсмены то и дело заболевали и попадали на карантин. Меня этот недуг обходил стороной (тьфу-тьфу-тьфу), возможно, иммунитет или просто везло, хотя в моей семье уже все переболели.

В итоге привилась, пока все ок! Надеюсь, антитела появятся. Через месяц сдам кровь и проверю.

Всем здоровья и крепкого иммунитета!» - написала спортсменка в Instagram.