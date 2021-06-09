Лариса Куклина сделала прививку от коронавируса
20:09
Российская биатлонистка Лариса Куклина сделала прививку от коронавируса.
«На этом межсборье привилась от Covid-19. Никого не агитирую и не призываю! Решайте сами (название вакцины не скажу).
В течение зимы наблюдала, как некоторые спортсмены то и дело заболевали и попадали на карантин. Меня этот недуг обходил стороной (тьфу-тьфу-тьфу), возможно, иммунитет или просто везло, хотя в моей семье уже все переболели.
В итоге привилась, пока все ок! Надеюсь, антитела появятся. Через месяц сдам кровь и проверю.
Всем здоровья и крепкого иммунитета!» - написала спортсменка в Instagram.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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