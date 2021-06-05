Стало известно, где российские биатлонисты проведут следующие сборы

Российские биатлонисты проведут следующие сборы в Сочи, Токсово, Рыбинске и Раубичах, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Перед началом предсезонной подготовки сборная России была разделена на группы. В мужской сборной спортсмены будут работать под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, с женской сборной будут работать Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

График сборов сборной России по биатлону:

Группа Каминского:

13 июня — 3 июля, Токсово (Россия)

10 — 28 июля, Рыбинск (Россия)

Группа Башкирова:

5 — 24 июня, Раубичи (Белоруссия)

2 — 20 июля, Токсово (Россия)

Группа Шашилова:

10 июня — 1 июля, Красная Поляна (Россия)

9 — 29 июля, Раубичи (Белоруссия)

Группа Куваева:

8 — 27 июня, Раубичи (Белоруссия)

6 — 26 июля, Рыбинск (Россия)