Стало известно, где российские биатлонисты проведут следующие сборы
Российские биатлонисты проведут следующие сборы в Сочи, Токсово, Рыбинске и Раубичах, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Перед началом предсезонной подготовки сборная России была разделена на группы. В мужской сборной спортсмены будут работать под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, с женской сборной будут работать Михаил Шашилов и Евгений Куваев.
Сочи, Токсово, Рыбинск и Раубичи примут ближайшие сборы национальной команды ??— Биатлон России (@russianbiathlon) June 5, 2021
Подробности: https://t.co/cYAh0JDwDt #биатлон #СБР pic.twitter.com/sKnyQb6zvy
График сборов сборной России по биатлону:
Группа Каминского:
13 июня — 3 июля, Токсово (Россия)
10 — 28 июля, Рыбинск (Россия)
Группа Башкирова:
5 — 24 июня, Раубичи (Белоруссия)
2 — 20 июля, Токсово (Россия)
Группа Шашилова:
10 июня — 1 июля, Красная Поляна (Россия)
9 — 29 июля, Раубичи (Белоруссия)
Группа Куваева:
8 — 27 июня, Раубичи (Белоруссия)
6 — 26 июля, Рыбинск (Россия)
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/opublikovano-raspisanie-sborov-natsionalnoy-komandy-po-biatlonu/
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