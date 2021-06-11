Норвежский правозащитник заявил, что Бьорндален является частью политического проекта Китая

Глава норвежского представительства правозащитной организации Amnesty International Йон Педер Эгенас заявил, что бывший биатлонист сборной Норвегии Уле Эйнар Бьорндален, тренирующий сборную Китая по биатлону, является частью китайского политического проекта.

«Мы не говорим, что Бьорндалену или кому-то еще нельзя работать и зарабатывать в Китае. Если ты берешься за работу главного тренера национальной команды Китая, то ты становишься частью политического проекта, который пытается выставить китайские власти в положительном свете. Нужно осознанно к этому относиться и делать выбор, основываясь на этом понимании. Если Бьорндалену так важна эта работа, то мы верим, что он также должен использовать свое имя, чтобы призвать китайские власти соблюдать права человека. Понятно, что это будет непросто, если он хочет сохранить работу, но Бьорндален занимает важную роль, так что он может требовать соблюдения прав людей», — цитирует VG Эгенаса.

Бьорндален работает в сборной Китая с 2019 года. Он является главным тренером команды, а его супруга, Дарья Домрачева, возглавляет женскую сборную.