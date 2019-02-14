Куклина не вышла на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина не вышла на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 28-летняя спортсменка, которая должна была бежать под 6-м номером, испытывает проблемы с самочувствием.

Ранее Куклина сообщала, что ей предстоит пройти недельный курс антибиотиков из-за ослабленного иммунитета. Спортсменка пропустила этап Кубка мира в канадском Кэнморе.

Куклина занимает 78-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 14 очков.

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