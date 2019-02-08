Куклина пропустит североамериканские этапы Кубка мира из-за болезни

Российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США. 28-летняя спортсменка в своем Инстаграме сообщила, что ей предстоит пройти недельный курс антибиотиков из-за ослабленного иммунитета.
- К сожалению, мой этап в Канадском Кэнморе закончился, так и не успев начаться. Я летела на эти этапы с большой надеждой и желанием. После Италии я почувствовала, что форма начала возвращаться, думала, что вот-вот и все пойдёе вверх, но, видимо, иммунитет совсем ослабленный, что не выдержал такой дороги. Это очень печально. В итоге мне вновь предстоит недельный курс антибиотиков. Но я, как и впредь, не отчаиваюсь, продолжаю бороться, у меня есть желание и хорошая физическая база, надеюсь, еще не все потеряно. В предыдущем сезоне я ни разу не заболела, а в этом году все не могу вылезти из ямы с болезнями. К сожалению, - написала Куклина.
К сожалению мой этап в Канадском Kanmore закончился, так и не успев начаться😔 Я летела на эти этапы с большой надеждой и желанием💪после Италии, я почувствовала, что форма начала возвращаться, думала, что вот-вот и всё пойдёт вверх, но видимо иммунитет совсем ослабленный, что не выдержал такой дороги( Это очень печально(( В итоге мне вновь предстоит недельный курс антибиотиков🤒🤕 Но я как и впредь не отчаиваюсь, продолжаю бороться, у меня есть желание и хорошая физическая база, надеюсь, ещё не всё потеряно 😉 В предыдущем сезоне я ни разу не заболела, а в этом году всё не могу вылезти из ямы с болезнями😕 к сожалению... #kanada #canmore #биатлон #biathlon #всебудетхорошо #лучшеевпереди #надежда #веравлучшее #сила #силаволи #kvplus #fischer #oneway #горы #xlifeclub #yamalwomenteam #bliz #skiwax #ironman
Куклина занимает 78-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 14 очков. В текущем сезоне она в составе российской команды выигрывала эстафету на этапе в Оберхофе.