Куклина пропустит североамериканские этапы Кубка мира из-за болезни

Российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США. 28-летняя спортсменка в своем Инстаграме сообщила, что ей предстоит пройти недельный курс антибиотиков из-за ослабленного иммунитета.

- К сожалению, мой этап в Канадском Кэнморе закончился, так и не успев начаться. Я летела на эти этапы с большой надеждой и желанием. После Италии я почувствовала, что форма начала возвращаться, думала, что вот-вот и все пойдёе вверх, но, видимо, иммунитет совсем ослабленный, что не выдержал такой дороги. Это очень печально. В итоге мне вновь предстоит недельный курс антибиотиков. Но я, как и впредь, не отчаиваюсь, продолжаю бороться, у меня есть желание и хорошая физическая база, надеюсь, еще не все потеряно. В предыдущем сезоне я ни разу не заболела, а в этом году все не могу вылезти из ямы с болезнями. К сожалению, - написала Куклина.

Куклина занимает 78-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 14 очков. В текущем сезоне она в составе российской команды выигрывала эстафету на этапе в Оберхофе.

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