Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал открытое письмо, опубликованного на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

«Мне ужасно стыдно за тех, кто все это инициировал. Жанр коллективных писем мы помним с советских времен. Это чудовищная история — травили Зощенко, Ахматову, Пастернака, Солженицына, Сахарова. Сейчас, когда я это читаю, понимаю, что традиции живы. Сплошное вранье, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Я у них встану как в горле кость и буду продолжать делать работу, которая нужна моей стране и миллионов поклонников биатлона. Мне нечего им доказывать — этим борзописцам. Со мной страна! А за ними — доносы, вранье и в конечном счете смех и одновременно жалость», — заявил Губерниев «СЭ».

Также Губерниев отметил, что некоторые из указанных авторов письма на самом деле ничего не подписывали.

«По традиции, ветераны уже начали отказываться. Думаю, никакого письма и не было. По крайней мере Алябьев в ужасе от того, что происходит — даже извинился. Привалов мне сказал, что он ничего не подписывал. Мы же понимаем, кто инициатор этого замечательного письма. Письмо организованно товарищем Новосельцевым, который по обыкновению врет»

(Константин Колмаков)