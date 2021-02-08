Губерниев — об открытом письме: «Со мной страна! А за ними доносы и вранье!»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал открытое письмо, опубликованного на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.
«Мне ужасно стыдно за тех, кто все это инициировал. Жанр коллективных писем мы помним с советских времен. Это чудовищная история — травили Зощенко, Ахматову, Пастернака, Солженицына, Сахарова. Сейчас, когда я это читаю, понимаю, что традиции живы. Сплошное вранье, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Я у них встану как в горле кость и буду продолжать делать работу, которая нужна моей стране и миллионов поклонников биатлона. Мне нечего им доказывать — этим борзописцам. Со мной страна! А за ними — доносы, вранье и в конечном счете смех и одновременно жалость», — заявил Губерниев «СЭ».
Также Губерниев отметил, что некоторые из указанных авторов письма на самом деле ничего не подписывали.
«По традиции, ветераны уже начали отказываться. Думаю, никакого письма и не было. По крайней мере Алябьев в ужасе от того, что происходит — даже извинился. Привалов мне сказал, что он ничего не подписывал. Мы же понимаем, кто инициатор этого замечательного письма. Письмо организованно товарищем Новосельцевым, который по обыкновению врет»
(Константин Колмаков)
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