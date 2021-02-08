Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил советскому биатлонисту Александру Тихонову, который написал ему открытое письмо. В нем ветераны биатлона просят журналиста воздержаться от нападок и оскорблений в адрес спортсменов и тренеров сборной России во время чемпионата мира по биатлону и лыжным видам спорта.

«Как прекрасно сработано, в лучших традициях кампаний в виде коллективных писем!!! Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака!!! Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив!!! Ярлыки, обращения к трудящимся !!! Вранье!!! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны... Пы Сы — Алябьев ничего не подписывал и сильно возмущен, даже извинился... Товарищ Новосельцев опять врет...» — написал Губерниев.

Полностью письмо можно прочитать по ссылке.

В числе подписавшихся под обращением значатся: Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалев, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.