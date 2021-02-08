Тихонов объяснил, почему подписал письмо с критикой Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал открытое письмо с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов национальной команды со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

«У нас было куча чемпионов мира, о которых никто не вспоминает. У всех бывших чемпионов мира есть внуки, правнуки, родственники, которые хотели бы доброе слово услышать. А перед чемпионатом мира этот презерватив (использовано более грубое слово) и подлый человек (использовано более грубое слово) поливает Женю Гараничева. У нас нет другого, у нас некем его заменить — это можно понять? Более двух миллионов матов в адрес Губерниева на всех сайтах пишут! Вам что еще надо? Кто был инициатором? Конь в пальто. Так и напишите. Но не Тихонов. Как только мне подсказали, я подписал», — заявил Тихонов «СЭ».

Также Тихонов объяснил цель этого письма.

«Там стоят фамилии. Что вам непонятного? Мы обратились. Для нормального человека там все понятно. Вы чего хотите? Губерниев должен понять, а он говорит, что ему похрену все. Благодаря биатлону Губерниев и получил столько негатива!»

8 февраля Губерниев признался, что ему стыдно за тех, кто инициировал открытое письмо легенд биатлона.

(Константин Колмаков)