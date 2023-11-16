Член исполкома СБР Редькин рассказал, кто не приедет на первый этап Международной лиги клубного биатлона

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал, как относится к Кубку Международной лиги клубного биатлона.

— Все ли ведущие российские биатлонисты выступят на Кубке?

— Это я знать не могу, так как это дело каждого. Но здесь нет мужской сборной и группы Шашилова тоже, скорее всего, они все не побегут. Кто из мужской команды приедет — я не знаю, — приводит «Спорт День за Днем» слова Редькина.

— Будет ли президент СБР Виктор Майгуров?

— Я думаю, что нет.

— Почему?

— Потому что СБР к этим соревнованиям отношения не имеет.

— Это так или иначе турнир по биатлону...

— Вы это у него спросите.

— Вы собираетесь посещать турнир?

— Конечно. Наши спортсмены же тоже побегут. Но мы их рассматриваем как контрольные подготовительные старты к первому этапу Кубка России.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии. Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составит 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.