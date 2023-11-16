Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:24

Член исполкома СБР Редькин рассказал, кто не приедет на первый этап Международной лиги клубного биатлона

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал, как относится к Кубку Международной лиги клубного биатлона.

— Все ли ведущие российские биатлонисты выступят на Кубке?

— Это я знать не могу, так как это дело каждого. Но здесь нет мужской сборной и группы Шашилова тоже, скорее всего, они все не побегут. Кто из мужской команды приедет — я не знаю, — приводит «Спорт День за Днем» слова Редькина.

— Будет ли президент СБР Виктор Майгуров?

— Я думаю, что нет.

— Почему?

— Потому что СБР к этим соревнованиям отношения не имеет.

— Это так или иначе турнир по биатлону...

— Вы это у него спросите.

— Вы собираетесь посещать турнир?

— Конечно. Наши спортсмены же тоже побегут. Но мы их рассматриваем как контрольные подготовительные старты к первому этапу Кубка России.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии. Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составит 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получат по миллиону.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chlen-ispolkoma-sbr-redkin-rasskazal-kto-ne-priedet-na-kubok-mlkb
Биатлон
Евгений Редькин
1
0
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серохвостов: «Между деньгами и славой я выберу славу? Ну да, я такой»

Ростовцев сообщил, что от биатлонистов не поступило предложений по критериям отбора

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости