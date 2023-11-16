Серохвостов: «Между деньгами и славой я выберу славу? Ну да, я такой»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, в какой момент биатлон стал для него не просто хобби, а работой.

«Когда я начал понимать, что мой заработок зависит от моих результатов. Но я не делаю акцент на деньгах. Сейчас они мне не так важны, как результат. Между деньгами и славой я выберу славу? Ну да, я, наверное, такой. С другой стороны, у меня сейчас особых нужд нет. На то, чтобы купить тот же спортпит, у меня денег хватает. А больше ничего и не надо», — цитирует Серохвостова RT.

Серохвостов является победителем и призером этапов Кубка мира, а также чемпионом России в спринте. На Олимпиаде в Пекине 24-летний российский биатлонист занял 20-е место в спринтерской гонке и 39-е — в гонке преследования.