Ростовцев сообщил, что от биатлонистов не поступило предложений по критериям отбора

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев рассказал, что биатлонисты не высказали предложения по критериям отбора.

«Мы взаимодействовали по их просьбе. В августе мы всем членам тренерского совета и комиссии спортсменов отдали проект критериев с предложением высказать замечания до 4 сентября, чтобы во время летнего Кубка Содружества за неделю до тренерского совета мы могли обсудить замечания и предложения. К сожалению, мы получили предложения только от двух регионов — ХМАО и Московской области. От комиссии спортсменов мы не получили предложений, так как все, видимо, были заняты подготовкой к сезону. У нас запланирована встреча с комиссией спортсменов, где мы проинформируем их об этих критериях», — цитирует Ростовцева Metaratings.ru.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка Международной лиги клубного биатлона, а 25-го числа стартует первый этап Кубка страны, в рамках которого будут проведены сингл-микст и смешанная эстафета.