Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Допинг

Сегодня, 15:32

CAS признал биатлонистку Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Екатерина Глазырина.
Фото СБР

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую биатлонистку Екатерину Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Она была дисквалифицирована на 12 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 23 сентября 2020 года. Таким образом, дисквалификация биатлонистки уже истекла. Показанные с 19 сентября по 18 декабря 2013 года результаты были аннулированы.

В 2020 году IBU временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревалась в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

На основании этих же данных биатлонистка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14183131
Биатлон
Екатерина Глазырина
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон подвел итоги сезона-2021/22
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости