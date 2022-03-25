CAS признал биатлонистку Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую биатлонистку Екатерину Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Она была дисквалифицирована на 12 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 23 сентября 2020 года. Таким образом, дисквалификация биатлонистки уже истекла. Показанные с 19 сентября по 18 декабря 2013 года результаты были аннулированы.

В 2020 году IBU временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревалась в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

На основании этих же данных биатлонистка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году.