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Сегодня, 10:49

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон подвел итоги сезона-2021/22

Себастьян Самуэльссон прокомментировал свои итоги сезона
Виктория Кравченко
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в соцсетях прокомментировал результаты сезона-2021/22.

24-летний спортсмен в общем зачете Кубка мира занял третье место. На Олимпиаде в Пекине, проходивший с 4 по 21 февраля он не сумел завоевать медали.

«Был невероятный сезон. Спасибо всем, кто так или иначе внес свой вклад в него. Я решил не ехать на национальный чемпионат в Питео. Слишком сложный и долгий сезон вдали от дома. Я решил расставить приоритеты иначе и провести больше времени дома. Уверен, что за гонками все равно будет здорово смотреть с дивана», — написал биатлонист.

Себастьян Самуэльссон
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