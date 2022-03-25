Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон подвел итоги сезона-2021/22

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в соцсетях прокомментировал результаты сезона-2021/22.

24-летний спортсмен в общем зачете Кубка мира занял третье место. На Олимпиаде в Пекине, проходивший с 4 по 21 февраля он не сумел завоевать медали.

«Был невероятный сезон. Спасибо всем, кто так или иначе внес свой вклад в него. Я решил не ехать на национальный чемпионат в Питео. Слишком сложный и долгий сезон вдали от дома. Я решил расставить приоритеты иначе и провести больше времени дома. Уверен, что за гонками все равно будет здорово смотреть с дивана», — написал биатлонист.