Мазе: «Фийон-Майе управляет эмоциями очень хладнокровно, поэтому он стал лучшим биатлонистом мира»

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе оценил успехи французского биатлониста Кантена Фийона-Майе в нынешнем сезоне.

«У него был насыщенный сезон. Он сделал серьезный шаг вперед, чтобы стать лучшим в мире. Этой зимой — даже в моменты, когда он был не так хорош на лыжне — ему удавалось компенсировать это стрельбой и быть достаточно стабильным.

Он управляет эмоциями очень хладнокровно и спокойно. Думаю, именно в этом он преуспел, чтобы стать лучшим биатлонистом мира", — приводит слова Мазе Nordicmag.

Фийон-Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону-2021/22. Это награда стала первой в его карьере, до этого он три сезона подряд занимал третье место.