Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

25 марта, 22:38

Мазе: «Фийон-Майе управляет эмоциями очень хладнокровно, поэтому он стал лучшим биатлонистом мира»

Зигфрид Мазе поделился мнением о результатах Фийона-Майе в нынешнем сезоне Кубка мира
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе оценил успехи французского биатлониста Кантена Фийона-Майе в нынешнем сезоне.

«У него был насыщенный сезон. Он сделал серьезный шаг вперед, чтобы стать лучшим в мире. Этой зимой — даже в моменты, когда он был не так хорош на лыжне — ему удавалось компенсировать это стрельбой и быть достаточно стабильным.

Он управляет эмоциями очень хладнокровно и спокойно. Думаю, именно в этом он преуспел, чтобы стать лучшим биатлонистом мира", — приводит слова Мазе Nordicmag.

Фийон-Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону-2021/22. Это награда стала первой в его карьере, до этого он три сезона подряд занимал третье место.

Источник: https://www.nordicmag.info/biathlon-siegfried-mazet-quentin-fillon-maillet-a-gere-ses-emotions-tres-froidement-et-calmement-0324/
Биатлон
Зигфрид Мазе
Кантен Фийон Майе
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS признал биатлонистку Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости