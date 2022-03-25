Мазе: «Фийон-Майе управляет эмоциями очень хладнокровно, поэтому он стал лучшим биатлонистом мира»
Зигфрид Мазе поделился мнением о результатах Фийона-Майе в нынешнем сезоне Кубка мира
Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе оценил успехи французского биатлониста Кантена Фийона-Майе в нынешнем сезоне.
«У него был насыщенный сезон. Он сделал серьезный шаг вперед, чтобы стать лучшим в мире. Этой зимой — даже в моменты, когда он был не так хорош на лыжне — ему удавалось компенсировать это стрельбой и быть достаточно стабильным.
Он управляет эмоциями очень хладнокровно и спокойно. Думаю, именно в этом он преуспел, чтобы стать лучшим биатлонистом мира", — приводит слова Мазе Nordicmag.
Фийон-Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону-2021/22. Это награда стала первой в его карьере, до этого он три сезона подряд занимал третье место.
Новости