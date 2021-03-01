CAS приступил к рассмотрению иска Союза биатлонистов России к IBU

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 марта только начал рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU), поэтому дата проведения слушаний пока неизвестна, информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд в связи с чрезмерными ограничениями со стороны IBU во время чемпионата мира в Словении.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Российские биатлонисты из-за санкций на чемпионате мира, проходившем с 9 по 21 февраля в Поклюке, выступали в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации — RBU (Russian Biathlon Union), а флаг организации был выполнен в монохроме, без использования цветов российского флага.