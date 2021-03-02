Французский биатлонист Эмильен Клод победил в мужской спринтерской гонке среди юниоров по биатлону в Обертиллиахе. Россиянин Михаил Первушин прибыл третьим.

Российскую команду также представляли Даниил Серохвостов, Андрей Вьюхин и Артем Смирнов.

Завтра, 3 марта, состоятся гонки преследования на юниорском ЧМ в Обертиллиахе.