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Клод победил в мужской спринтерской гонке среди юниоров на ЧМ по биатлону, россиянин Первушин — третий

17:13

Французский биатлонист Эмильен Клод победил в мужской спринтерской гонке среди юниоров по биатлону в Обертиллиахе. Россиянин Михаил Первушин прибыл третьим.

Российскую команду также представляли Даниил Серохвостов, Андрей Вьюхин и Артем Смирнов.

Завтра, 3 марта, состоятся гонки преследования на юниорском ЧМ в Обертиллиахе.

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