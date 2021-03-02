Клод победил в мужской спринтерской гонке среди юниоров на ЧМ по биатлону, россиянин Первушин — третий
17:13
Французский биатлонист Эмильен Клод победил в мужской спринтерской гонке среди юниоров по биатлону в Обертиллиахе. Россиянин Михаил Первушин прибыл третьим.
Российскую команду также представляли Даниил Серохвостов, Андрей Вьюхин и Артем Смирнов.
Завтра, 3 марта, состоятся гонки преследования на юниорском ЧМ в Обертиллиахе.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...