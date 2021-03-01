Российская биатлонистка Гришина стала восьмой в спринте на юниорском ЧМ в Обертиллиахе

Словенская биатлонистка Лена Репинч выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия).

Второе место заняла итальянка Линда Цингерле. Тройку замкнула немка Селина Гротиан.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Гришина, занявшая восьмое место. Ранее она стала шестой в индивидуальной гонке.

Обертиллиах (Австрия)

Юниорский чемпионат мира

Спринт

Девушки

1. Лена Репинч (Словения) — 17.04,9 (1)

2. Линда Цингерле (Италия) — +5,2 (1)

3. Селина Гротиан (Германия) — +11,6 (0)...

8. Анастасия Гришина (Россия) — +39,0 (0)...

41. Василиса Марусова (Россия) — +2.14,6 (3)...

47. Влада Шишкина (Россия) — +2.28,5 (3)...

64. Мария Верстунина (Россия) — +3.24,5 (5)