Российская биатлонистка Гришина стала восьмой в спринте на юниорском ЧМ в Обертиллиахе
14:30
Словенская биатлонистка Лена Репинч выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия).
Второе место заняла итальянка Линда Цингерле. Тройку замкнула немка Селина Гротиан.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Гришина, занявшая восьмое место. Ранее она стала шестой в индивидуальной гонке.
Обертиллиах (Австрия)
Юниорский чемпионат мира
Спринт
Девушки
1. Лена Репинч (Словения) — 17.04,9 (1)
2. Линда Цингерле (Италия) — +5,2 (1)
3. Селина Гротиан (Германия) — +11,6 (0)...
8. Анастасия Гришина (Россия) — +39,0 (0)...
41. Василиса Марусова (Россия) — +2.14,6 (3)...
47. Влада Шишкина (Россия) — +2.28,5 (3)...
64. Мария Верстунина (Россия) — +3.24,5 (5)
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