Биатлонистка Буртасова: «Едва не взяла медаль после пропуска сезона? Спросите у тренеров, почему так в женском биатлоне»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова ответила на вопрос корреспондента «СЭ», что можно сказать об уровне женского биатлона после ее четвертого места в спринте на чемпионате России, несмотря на пропуск всего сезона.

«Спросите у тренеров и тех, кто занимается. Я рада за себя, что результат довольно хороший получился, и со стрельбой хорошо, хотя я и винтовку давно не держала. Грустно, что так, а почему конкретно, вам уже объяснят другие тренеры. Скажут, что я отдыхала больше всего (смеется). Я не следила, что происходило на Кубке России, мне было неинтересно. Решила, что мне надо заняться здоровьем», — сказала «СЭ» Буртасова.

Первое место в женском спринте заняла Наталия Шевченко, которая прошла дистанцию за 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Анастасия Егорова с отставанием 35,6 секунды, без промахов. Третьей финишировала Анастасия Гореева — +1 минута 1,3 секунды при 2 промахах.