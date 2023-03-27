Биатлонистка Буртасова — о четвертом месте на чемпионате России: «Половина людей, наверное, думали: что я тут забыла?»

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала 4-е место в спринте на чемпионате России.

«Трасса в очень плохом состоянии, я со старта была готова завязать и сойти. На морально-волевых пришлось поработать, не зря с 1 февраля на лыжах стою. Но кайфанула от атмосферы, меня гнали. Половина людей, наверное, думали: что я тут забыла. Результат... Феноменальный (смеется). Я готовилась с новым тренером Владимиром Владимировичем Ивановым, больше ответственности. Хотела доказать сама себе, что вся работа была не зря», — сказал Буртасов.

Победительницей турнира стала Наталия Шевченко.