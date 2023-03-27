Белозеров: «Честно признаюсь, я не ожидал, что у Поршнева будет первое место в спринте»

Старший тренер мужской команды Югры по биатлону Сергей Белозеров прокомментировал победу в спринте на чемпионате России своего воспитанника Никиты Поршнева.

«По ходу этого сезона я говорил с Дмитрием Губерниевым в январе в Рыбинске и сказал, что ханты-мансийская мужская команда будет готовиться к домашнему чемпионату России, поэтому не только Поршнев, но и другие наши спортсмены выглядели неплохо. Честно признаюсь, я не ожидал, что будет первое место, потому что у нас есть две творческие личности Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов. Антон Смольский тоже бежал здесь. Я думал, что хорошим результатом будет место в пятерке, а совсем идеально — в тройке, но чтобы выиграл!

Никита — большой молодец. Для нашей малой родины Ханты-Мансийска это очень хорошо. Это первое золото команды Югры в этом сезоне", — цитирует Белозерова Metaratings.ru.

Поршнев стал победителем спринтерской гонки, пройдя оба огневых рубежа без промахов. Второе место занял Даниил Серохвостов, третье — Эдуард Латыпов. Гонка преследования пройдет 28 марта в 9:00 по московскому времени.