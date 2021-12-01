Бабиков единственный среди россиян вышел в финал суперспринта этапа Кубка IBU
В норвежском Шушене завершилась квалификация суперспринта этапа Кубка IBU.
В первой тройке оказались норвежцы Сверре Дален Аспенес и Александр Андерсен, а также немец Лукас Фрацшер. Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, финишировавший 19-м. Он стал единственным из сборной России, кто пробился в финал суперспринта. В финал выходят первые 30 биатлонистов.
Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов не участвовали в квалификации.
Биатлон
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт. Квалификация
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 11:29.5 (0 промахов)
2. Александр Андерсен (Норвегия) — +1.7 (0)
3. Лукас Фрацшер (Германия) — +3.1 (1)
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +6.1 (0)
5. Патрик Браунхофер (Италия) — +7.5 (0)...
13. Юстус Штрелов (Германия) — +9.9 (0)...
19. Антон Бабиков (Россия) — +32.6 (3)...
34. Евгений Гараничев (Россия) — +48.3 (1)
34. Никита Поршнев (Россия) — +48.3 (1)...
46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +56.9 (2)
Матвей Елисеев (Россия) (не стартовал)
Кирилл Стрельцов (Россия) (не стартовал)
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