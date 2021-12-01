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Губерниев отреагировал на результаты квалификации суперспринта этапа Кубка IBU

14:12
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах российских биатлонистов в квалификации суперспринта этапа Кубка IBU.

«Гараничев не попал в финал суперспринта на кубке IBU!!! Более того, пробился лишь Бабиков!!! К началу сезона не готова команда!!!» — написал Губерниев в Telegram.

Единственным из сборной России, кто прошел в финал суперспринта, стал Антон Бабиков. Он финишировал 19-м.

Евгений Гараничев в квалификации суперспринта этапа Кубка IBU стал лишь 34-м.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/3231

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Анна Горшкова все материалы автора

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