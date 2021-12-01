Губерниев отреагировал на результаты квалификации суперспринта этапа Кубка IBU
14:12
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах российских биатлонистов в квалификации суперспринта этапа Кубка IBU.
«Гараничев не попал в финал суперспринта на кубке IBU!!! Более того, пробился лишь Бабиков!!! К началу сезона не готова команда!!!» — написал Губерниев в Telegram.
Единственным из сборной России, кто прошел в финал суперспринта, стал Антон Бабиков. Он финишировал 19-м.
Евгений Гараничев в квалификации суперспринта этапа Кубка IBU стал лишь 34-м.
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