Стрельцов и Елисеев снялись с суперспринта на этапе Кубка IBU

Биатлонисты сборной России Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев не выступят в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР.

Стрельцов восстанавливается после болезни и сможет выступить позднее в спринте. В составе сборной России выступят Ильназ Мухамедзянов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Антон Бабиков.

Этап Кубка IBU пройдет 1-4 декабря в норвежском Шушене.