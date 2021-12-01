Стрельцов и Елисеев снялись с суперспринта на этапе Кубка IBU
12:04
Биатлонисты сборной России Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев не выступят в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР.
Стрельцов восстанавливается после болезни и сможет выступить позднее в спринте. В составе сборной России выступят Ильназ Мухамедзянов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Антон Бабиков.
Этап Кубка IBU пройдет 1-4 декабря в норвежском Шушене.
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