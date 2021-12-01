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Стрельцов и Елисеев снялись с суперспринта на этапе Кубка IBU

12:04
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Биатлонисты сборной России Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев не выступят в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР.

Стрельцов восстанавливается после болезни и сможет выступить позднее в спринте. В составе сборной России выступят Ильназ Мухамедзянов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Антон Бабиков.

Этап Кубка IBU пройдет 1-4 декабря в норвежском Шушене.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13077073

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Сергей Разин все материалы автора

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