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Сегодня, 10:15

Все российские биатлонисты сдали отрицательные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Антхольце

Иван Торопцев
Корреспондент

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что все российские биатлонисты, находящиеся на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сдали отрицательные тесты на коронавирус.

В составе мужской команды в Антхольце выступают Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. У женщин Россию представляют Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.

Вчера, 20 января, сообщалось, что Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и сможет присоединиться к команде в Антхольце. Спортсмен находился на карантине с 6 января после положительного теста на коронавирус.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1142
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