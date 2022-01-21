Все российские биатлонисты сдали отрицательные тесты на коронавирус на этапе Кубка мира в Антхольце

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что все российские биатлонисты, находящиеся на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сдали отрицательные тесты на коронавирус.

В составе мужской команды в Антхольце выступают Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. У женщин Россию представляют Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.

Вчера, 20 января, сообщалось, что Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и сможет присоединиться к команде в Антхольце. Спортсмен находился на карантине с 6 января после положительного теста на коронавирус.