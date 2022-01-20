Второй тест Латыпова на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус российского биатлониста Эдуарда Латыпова дал отрицательный результат, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

По информации источника, спортсмен в ближайшее время прибудет в Антхольц.

6 января в германском Оберхофе, накануне пятого этапа Кубка мира, тест на коронавирус Латыпова показал положительный результат, после чего он был изолирован от национальной команды и помещен на карантин, срок которого должен закончиться 19 января. 17 января 27-летний биатлонист вошел в список сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Этап Кубка мира в итальянском Антхольце пройдет с 20 по 23 января, Олимпийские игры с 4 по 20 февраля в Пекине.