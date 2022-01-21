Кубок мира по биатлону, женская индивидуальная гонка: во сколько начало и где смотреть
Где смотреть женскую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве
В пятницу, 21 января, на 7-м этапе Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет женская индивидуальная гонка. Начало — в 16.15 мск.
Сборную России представят: Валерия Васнецова, Ирина Казакевича и Ульяна Нигматуллина.
Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропустят гонку. Такое решение тренерского штаба было принято после консультаций с врачами команды.
Женский зачет Кубка мира по биатлону — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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