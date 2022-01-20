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20 января, 23:28

Шипулин поздравил Бабикова с победой на этапе Кубка мира в Антерсельве

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший биатлонист Антон Шипулин поздравил россиянина Антона Бабикова с победой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия). Также он поздравил и Карима Халили, который стал третьим.

«Браво, Антон! Браво, Карим! — написал Шипулин в Instagram. —  Парни в очередной раз подтвердили, что Антерсельва — наше место. Лучшие!

Искренне рад за ребят, за команду, которая в этом сезоне не раз нам дала повод ею гордиться. Так держать!"

Бабиков не попал в основной состав сборной России на Олимпиаду. Он находится в числе запасных.

Источник: https://www.instagram.com/p/CY9a1hvM35r/
Антон Бабиков
Антон Шипулин
Карим Халили
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