Шипулин поздравил Бабикова с победой на этапе Кубка мира в Антерсельве

Бывший биатлонист Антон Шипулин поздравил россиянина Антона Бабикова с победой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия). Также он поздравил и Карима Халили, который стал третьим.

«Браво, Антон! Браво, Карим! — написал Шипулин в Instagram. — Парни в очередной раз подтвердили, что Антерсельва — наше место. Лучшие!

Искренне рад за ребят, за команду, которая в этом сезоне не раз нам дала повод ею гордиться. Так держать!"

Бабиков не попал в основной состав сборной России на Олимпиаду. Он находится в числе запасных.