Тренер Истомин впечатлен тем, как начал сезон Йоханнес Бе

Старший тренер женской сборной России Артем Истомин подвел итог первых гонок на Кубке мира.

«Конечно, впечатляет с каким преимуществом начал сезон Йоханнес Бе. При этом у норвежцев хорошо работают и молодые спортсмены. Их ждет в биатлоне долгий путь, потому что меня всегда впечатляло то, как долго они могут оставаться на конкурентоспособном уровне.

Что касается девочек, то там ничего нового. Шведки на старте сезона всегда показывают сильные скорости. То, что показала Лампич, мы уже прогнозировали, когда она выступала на Кубке IBU. Понимали, что она будет одним из лидеров по скорости, но не представляли, что ее преимущество будет таким подавляющим», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

Бе занимает первое место в личном зачете после пяти этапов Кубка мира-2022/23 (389 очков). В Кубке наций лидирует Норвегия (2148 очков).