Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Он ушел первым со старта и на протяжении всей гонки сохранял лидерство. Бе допустил два промаха на огневых рубежах, но все равно привез ближайшему преследователю — соотечественнику Штурле Легрейду — почти минуту.

Третье место занял француз Эмильен Жаклен, который опередил партнера по сборной Франции Кантена Фийона-Майе.

Отметим, что Бе, Легрейд и Жаклен также заняли первые три места в спринтерской гонке, с той лишь разницей, что на этот раз норвежец опередил француза.