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11 декабря, 16:50

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Иван Шитик
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Он ушел первым со старта и на протяжении всей гонки сохранял лидерство. Бе допустил два промаха на огневых рубежах, но все равно привез ближайшему преследователю — соотечественнику Штурле Легрейду — почти минуту.

Третье место занял француз Эмильен Жаклен, который опередил партнера по сборной Франции Кантена Фийона-Майе.

Отметим, что Бе, Легрейд и Жаклен также заняли первые три места в спринтерской гонке, с той лишь разницей, что на этот раз норвежец опередил француза.

Йоханнес Бе
Кантен Фийон Майе
Штурла Легрейд
Эмильен Жаклен
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