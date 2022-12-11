Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон
Кубок мира

11 декабря, 17:51

Йоханнес Бе поделился впечатлениями от победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Это была довольно тяжелая гонка, которую я провел в одиночку. У меня было хорошее предчувствие на лежке, но я промахнулся десятым выстрелом. Тогда я немного заволновался. Я чувствовал темп Жаклина и Стурлы. Должен признать, что стрелять стоя, имея при этом большой отрыв, непросто. Но я выполнил работу и счастлив», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Йоханнеса.

Второе место в гонке преследования занял норвежец Стурла Легрейд. Третьим стал Эмильен Жаклен.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/jt-boe-wins-hochfilzen-pursuit/1D4NjIeNRjvZc2QyvSSbAo
Биатлон
Кубок мира
Йоханнес Бе
4
1
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Американский футболист спал с женой партнера по сборной. Без него США опозорились на ЧМ
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Истомин впечатлен тем, как начал сезон Йоханнес Бе

Йоханнес Бе — о доминировании в Кубке мира: «Думаю, сказываются тренировки на тредбане»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости