Серохвостов и Цветков пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Российские биатлонисты Максим Цветков и Даниил Серохвостов пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце.

Пресс-служба СБР сообщает, что такое решение было сделано в рамках подготовки к Олимпиаде.

Мужская индивидуальная гонка состоится 20 января в 16.15 по московскому времени. В гонке выступят Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Антон Бабиков.