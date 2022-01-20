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Сегодня, 16:08

Серохвостов и Цветков пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские биатлонисты Максим Цветков и Даниил Серохвостов пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце.

Пресс-служба СБР сообщает, что такое решение было сделано в рамках подготовки к Олимпиаде.

Мужская индивидуальная гонка состоится 20 января в 16.15 по московскому времени. В гонке выступят Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1137
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Сборная России по биатлону
Максим Цветков
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